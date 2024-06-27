Украина открыла почетное консульство в Лихтенштейне

В столице Лихтенштейна Вадуце в четверг, 27 июня, состоялась церемония открытия почетного консульства Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство иностранных дел.

Почетное консульство Украины в Лихтенштейне возглавил Дэвид Карл Яндраситс, назначенный в апреле.

В открытии почетного консульства принял участие заместитель главы МИД Евгений Перебийнис, а также министр иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна Доминик Гаслер.

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"Украина и Лихтенштейн разделяют общие ценности и взгляды. Открытие почетного консульства Украины в Княжестве является исторически значимым событием и символическим шагом для укрепления взаимодействия между нашими странами", – подчеркнула она.

Чиновники провели отдельную встречу, во время которой заместитель министра иностранных дел Украины выразил благодарность Лихтенштейну за поддержку суверенитета и территориальной целостности государства.

Кроме того, стороны обсудили "перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, а также взаимодействие в рамках международных организаций".

Украина не имеет посольства в Лихтенштейне, дипломатическими и консульскими вопросами занимается по совместительству посольство в Швейцарии. Послом Украины в Лихтенштейне по совместительству является руководительница швейцарского посольства Ирина Венедиктова.