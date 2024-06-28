Укр Рус Eng

Байден и Трамп во время дебатов поспорили о своем возрасте

Новости — Пятница, 28 июня 2024, 08:54 — Ирина Кутелева

Во время президентских дебатов в четверг действующий глава Белого дома Джо Байден и его соперник Дональд Трамп поспорили о своем возрасте.

Как сообщает "Европейская правда", дебаты проходили на телеканале CNN.

Отвечая на вопрос о беспокойстве избирателей относительно его возраста, 81-летний Байден отметил, что его оппонент лишь на несколько лет моложе его, "но гораздо менее компетентен".

"Прежде всего, я провел половину своей карьеры, когда меня критиковали за то, что я самый молодой человек в политике... а теперь я самый старший. Этот парень на три года моложе и гораздо менее компетентен", – сказал Байден.

Реклама:

Он призвал избирателей "просто посмотреть на послужной список, что я сделал".

Отвечая на вопрос о своем возрасте, 78-летний Трамп указал на свои успехи в гольфе, заявив, что он чувствует, что находится в хорошей форме.

"Я только что выиграл два клубных чемпионата, даже не среди профессионалов. Для этого нужно быть достаточно умным и уметь бить по мячу далеко. Он (Байден – Ред.) этого не делает. Он не может ударить по мячу на 50 ярдов", – сказал Трамп.

В ответ Байден заявил, что "с удовольствием" сыграл бы с Трампом в гольф.

"Я уже говорил вам, что с удовольствием сыграю в гольф. Если вы понесете свою сумку. Как вы думаете, вы сможете это сделать?", – отметил Байден.

"Давайте не будем вести себя как дети", – сказал в ответ Трамп.

На дебатах Байден назвал своего соперника Дональда Трампа "неудачником" и "лузером".

Также во время дебатов Трамп заявил, что условия, выдвинутые кремлевским правителем Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения развязанной РФ войны против Украины, являются неприемлемыми.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Байден Трамп США
Реклама: