У Німеччині 15-річного хлопця посадили на 4 роки за плани теракту на різдвяному ярмарку

У п'ятницю земельний суд німецького міста Кельн засудив 15-річного підлітка до чотирьох років ув'язнення в колонії для неповнолітніх за планування теракту на різдвяному ярмарку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Вирок було винесено за змову з метою вчинення вбивства і порушення громадського спокою шляхом погроз вчинення кримінальних злочинів, повідомив прессекретар суду після закритого слухання.

Суд визнав доведеним, що підсудний радикалізувався з осені 2023 року. Вже через кілька тижнів він домовився з 16-річним знайомим здійснити ісламістський напад на різдвяний ярмарок у Леверкузені.

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"Зокрема, план передбачав, що обвинувачений проїде через різдвяний ярмарок на орендованій вантажівці, щоб вбити якомога більше відвідувачів, яких він вважав невірними", – повідомив прессекретар суду. Передбачуваний спільник, який походить з Бранденбургу, повинен був знімати злочин на відео.

У своєму обвинувальному висновку прокуратура спочатку припускала, що обвинувачений хотів підірвати на різдвяному ярмарку фургон, наповнений газовими балонами. Однак під час основних слухань виявилося, що план виконання злочину був іншим, повідомив речник прокуратури.

Згідно з вироком, 15-річний підліток також опублікував у групі в чаті відео, в якому анонсував напад на "невірних". На задньому плані ролика можна було побачити розпізнавальний символ так званої "Ісламської держави".

Відповідно до ювенального кримінального права, при виборі покарання основна увага приділяється виховному аспекту.

"При винесенні вироку було враховано, що обвинувачений повністю визнав свою провину під час основного слухання, що він раніше не мав судимостей, а також те, що він був ще дуже молодим, неповнолітнім", – сказав прессекретар суду.

Раніше Німеччина посилила заходи безпеки перед початком чемпіонату Європи з футболу, щоб запобігти потенційним загрозам з боку ісламістів, хуліганів, агресивно налаштованих осіб, а також кібератакам.

Перед цим в Іспанії ліквідували мережу ІДІЛ, яка закликала до нападів на Євро-2024 і Олімпіаді.