ЗМІ: В Іспанії ліквідували мережу ІДІЛ, яка закликала до нападів на Євро-2024 і Олімпіаді

Минулого тижня в Іспанії ліквідували фонд Iam Foundation – багатомовний мультимедійний центр, пов'язаний з терористичним угрупованням "Ісламська держава".

Про це стало відомо виданню El Confidencial, повідомляє "Європейська правда".

Операція проводилась іспанськими правоохоронцями у співпраці з Європолом та американським ФБР.

Численні арешти також були проведені в різних містах по всій країні, зокрема в Кадісі.

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Зокрема, під час обшуків були знайдені плакати із закликами до атаки на стадіон "Сантьяго Бернабеу" у Мадриді: "Мій дорогий брате. Чекай у місці біля місця прибуття футболістів. Цілься в них та їхніх прихильників", – йдеться в одному з плакатів.

Також згадуються атаки на об'єкти, де проводиться Чемпіонат Європи з футболу, який зараз проходить у Німеччині, та Олімпійських ігор у Парижі.

В ході операції було заарештовано дев'ять осіб. Двоє з них були відправлені під досудове ув'язнення.

Раніше Німеччина посилила заходи безпеки перед початком чемпіонату Європи з футболу, щоб запобігти потенційним загрозам з боку ісламістів, хуліганів, агресивно налаштованих осіб, а також кібератакам.

Перед цим повідомляли, що у зв'язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу та конференції з питань відновлення України в червні берлінська поліція готується до однієї з найбільших операцій за останні роки.