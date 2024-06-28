В Германии 15-летнего парня посадили на 4 года за планы теракта на рождественской ярмарке

В пятницу земельный суд немецкого города Кельн приговорил 15-летнего подростка к четырем годам заключения в колонии для несовершеннолетних за планирование теракта на рождественской ярмарке.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Приговор был вынесен за заговор с целью совершения убийства и нарушение общественного спокойствия путем угроз совершения уголовных преступлений, сообщил пресс-секретарь суда после закрытого слушания.

Суд признал доказанным, что подсудимый радикализировался с осени 2023 года. Уже через несколько недель он договорился с 16-летним знакомым совершить исламистское нападение на рождественскую ярмарку в Леверкузене.

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"В частности, план предусматривал, что обвиняемый проедет через рождественскую ярмарку на арендованном грузовике, чтобы убить как можно больше посетителей, которых он считал неверными", – сообщил пресс-секретарь суда. Предполагаемый сообщник, который происходит из Бранденбурга, должен был снимать преступление на видео.

В своем обвинительном заключении прокуратура изначально предполагала, что обвиняемый хотел взорвать на рождественской ярмарке фургон, наполненный газовыми баллонами. Однако во время основных слушаний оказалось, что план исполнения преступления был другим, сообщил представитель прокуратуры.

Согласно приговору, 15-летний подросток также опубликовал в группе в чате видео, в котором анонсировал нападение на "неверных". На заднем плане ролика можно было увидеть опознавательный символ так называемого "Исламского государства".

Согласно ювенальному уголовному праву, при выборе наказания основное внимание уделяется воспитательному аспекту.

"При вынесении приговора было учтено, что обвиняемый полностью признал свою вину во время основного слушания, что он ранее не имел судимостей, а также то, что он был еще очень молодым, несовершеннолетним", – сказал пресс-секретарь суда.

Ранее Германия усилила меры безопасности перед началом чемпионата Европы по футболу, чтобы предотвратить потенциальные угрозы со стороны исламистов, хулиганов, агрессивно настроенных лиц, а также кибератаки.

Перед этим в Испании ликвидировали сеть ИГИЛ, которая призывала к нападениям на Евро-2024 и Олимпиаде.