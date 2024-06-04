Глава МВС: Німеччина готова протистояти загрозам безпеки під час Євро-2024

Німеччина посилює заходи безпеки перед початком чемпіонату Європи з футболу, що розпочнеться 14 червня, щоб запобігти потенційним загрозам з боку ісламістів, хуліганів, агресивно налаштованих осіб, а також кібератакам.

Як пише "Європейська правда", про це заявила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер, повідомляє Reuters.

Вона зазначила, що конкретних ознак загрози немає, але Німеччина робить все можливе, щоб зробити великий футбольний турнір безпечним.

"Ніколи не можна гарантувати безпеку на 100%, але ми добре підготовлені й залишаємося дуже пильними", – запевнила Фезер журналістів, додавши, що на заході буде присутня велика кількість поліції, яку підтримуватимуть офіцери з інших країн та 16 тисяч волонтерів.

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За її словами, Німеччина очікує, що 2,7 мільйона людей відвідають матчі на стадіонах країни, а близько 12 мільйонів – фан-зони для перегляду на відкритому повітрі, хоча побоювання щодо безпеки зросли після серії нападів на людей в останні місяці.

Водночас міністерка вказала, що Євро-2024 є можливістю для людей об'єднатися перед обличчям загрози російської агресії та екстремізму, випадки якого є в самій Німеччині.

"Ми хочемо показати, що спорт виступає за повагу та згуртованість", – сказала Фезер.

Раніше повідомляли, що у зв'язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу та конференції з питань відновлення України в червні берлінська поліція готується до однієї з найбільших операцій за останні роки.

Сили безпеки Німеччини планують забезпечити посилену охорону збірній України під час чемпіонату Європи з футболу.

Раніше в уряді Німеччини запевнили, що правоохоронці добре підготувалися до участі України в чемпіонаті.

Перед цим глава МВС Ненсі Фезер оголосила про тимчасові перевірки на всіх німецьких кордонах під час чемпіонату.