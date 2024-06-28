Які наслідки матиме провал Байдена на президентських дебатах

"Катастрофа", "Провал", "Жахливо" і навіть "Нам пи**а". Ні, це не випадковий набір лайливих слів, а кілька цитат однопартійців Джо Байдена, які оцінили його виступ на перших президентських дебатах у цьому році.

Наразі виглядає так, що ці дебати стануть початком тріумфального повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Або – найнижчою точкою у виборчій кампанії демократів. У партії вже непублічно закликають змінити кандидатуру Байдена на когось більш перспективного.

Про те, які гучні новини принесли ці дебати, що кандидати на пост президента говорили про війну в Україні та протидію "військовому злочинцю" Путіну, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Катастрофа у прямому ефірі: як Байден провалив президентські дебати у США і що буде далі. Далі – стислий її виклад.

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Хоча вплив президентських дебатів на результати виборів у США з роками зменшується, нинішні між Байденом і Трампом – по-своєму безпрецедентні.

Кандидати вперше з 1960 року, відколи існують теледебати у США, спілкувалися до офіційного затвердження їхніх номінацій на партійних з’їздах.

По-друге, нинішні дебати відбувалися у відносно жорстких умовах.

Без аудиторії та нотаток, із чіткими часовими обмеженнями й вимкненням мікрофонів – і водночас із можливістю відповісти на закиди опонента.

У питань, які ставили модератори CNN, не було якоїсь чіткої послідовності.

Байден робив наголос на питанні абортів. І, звісно ж, на судах над Трампом.

Натомість Трамп атакував Байдена насамперед у питанні віку та придатності до роботи президента.

А разом із тим – у питаннях імміграції через кордон із Мексикою та провальної зовнішньої політики: від виведення військ із Афганістану до війни в Україні.

На питанні України варто зупинитися окремо, бо воно стало предметом палкої суперечки між Байденом і Трампом.

Виступи кандидатів тут насправді були цілком сподівані. Трамп робив наголос на слабкості опонента-демократа, стверджував, що той "заохотив Росію піти на війну", а якби він (Трамп) зберіг президентську посаду, Путін "ніколи б не вторгся в Україну" (нагадаємо, що Росія вторглась в Україну у 2014 році).

Ледь не єдиною новинною заявою Трампа стало те, що він назвав "неприйнятними" запропоновані Путіним "умови мирних переговорів", які де-факто передбачають капітуляцію України.

Лінія Джо Байдена була не менш прогнозованою.

Байден підкреслив, що Путін є "воєнним злочинцем", і якщо дозволити йому захопити Україну, це стане початком Третьої світової війни. Та все ж президент-демократ більше фокусувався на персоналізованій критиці Трампа. Якщо точніше, його намірів "вийти з НАТО".

Експрес-опитування CNN одразу після дебатів показало, що їхнім беззаперечним переможцем став Дональд Трамп. 67% респондентів вирішили, що виступ республіканця був переконливішим, ніж у Байдена.

Чинний президент і справді мав украй непереконливий вигляд: плутано формулював думки, допускав прикрі обмовки, часто дивився в камеру з відсутнім поглядом під час виступу Трампа.

У лавах Демократичної партії не скупилися на розгромні оцінки.

Поки про перспективу заміни Байдена, певна річ, говорити рано: Демократична партія буде затверджувати номінанта на участь у президентських виборах 19 серпня.

До того ж – згідно з тим-таки експрес-опитуванням CNN – понад 80% зареєстрованих виборців не змінили думку про те, за якого кандидата голосуватимуть у листопаді 2024 року.

Та для спостерігачів в Україні президентські дебати нагадали: перспектива повернення Дональда Трампа на посаду президента США цілком реальна.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Катастрофа у прямому ефірі: як Байден провалив президентські дебати у США і що буде далі.