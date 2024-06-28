Какие последствия будет иметь провал Байдена на президентских дебатах

"Катастрофа", "Провал", "Ужасно" и даже "Нам пи**а". Нет, это не случайный набор бранных слов, а несколько цитат однопартийцев Джо Байдена, которые оценили его выступление на первых президентских дебатах в этом году.

Сейчас выглядит так, что эти дебаты станут началом триумфального возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Или – самой низкой точкой в избирательной кампании демократов. В партии уже непублично призывают сменить кандидатуру Байдена на кого-то более перспективного.

О том, какие громкие новости принесли эти дебаты, что кандидаты на пост президента говорили о войне в Украине и противодействии "военному преступнику" Путину, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Катастрофа в прямом эфире: как Байден провалил президентские дебаты в США и что будет дальше. Далее – краткое ее изложение.

Реклама:

Хотя влияние президентских дебатов на результаты выборов в США с годами уменьшается, нынешние между Байденом и Трампом – по-своему беспрецедентны.

Кандидаты впервые с 1960 года, с тех пор как существуют теледебаты в США, общались до официального утверждения их номинаций на партийных съездах.

Во-вторых, нынешние дебаты проходили в относительно жестких условиях.

Без аудитории и заметок, с четкими временными ограничениями и отключением микрофонов – и одновременно с возможностью ответить на упреки оппонента.

У вопросов, которые задавали модераторы CNN, не было какой-то четкой последовательности.

Байден делал упор на вопросе абортов. И, конечно же, на судах над Трампом.

Зато Трамп атаковал Байдена прежде всего в вопросе возраста и пригодности к работе президента. А вместе с тем – в вопросах иммиграции через границу с Мексикой и провальной внешней политики: от вывода войск из Афганистана до войны в Украине.

На вопросе Украины стоит остановиться отдельно, потому что он стал предметом жаркого спора между Байденом и Трампом.

Выступления кандидатов здесь на самом деле были вполне ожидаемы. Трамп делал упор на слабости оппонента-демократа, утверждал, что тот "поощрил Россию пойти на войну", а если бы он (Трамп) сохранил президентский пост, Путин "никогда бы не вторгся в Украину" (напомним, что Россия вторглась в Украину в 2014 году).

Едва ли не единственным новостным заявлением Трампа стало то, что он назвал "неприемлемыми" предложенные Путиным "условия мирных переговоров", которые де-факто предусматривают капитуляцию Украины.

Линия Джо Байдена была не менее прогнозируемой.

Байден подчеркнул, что Путин является "военным преступником", и если позволить ему захватить Украину, это станет началом Третьей мировой войны. И все же президент-демократ больше фокусировался на персонализированной критике Трампа. Если точнее, его намерений "выйти из НАТО".

Экспресс-опрос CNN сразу после дебатов показал, что их безоговорочным победителем стал Дональд Трамп. 67% респондентов решили, что выступление республиканца было более убедительным, чем у Байдена.

Действующий президент и вправду выглядел крайне неубедительно: путано формулировал мысли, допускал досадные оговорки, часто смотрел в камеру с отсутствующим взглядом во время выступления Трампа.

В рядах Демократической партии не скупились на разгромные оценки.

Пока о перспективе замены Байдена, разумеется, говорить рано: Демократическая партия будет утверждать номинанта на участие в президентских выборах 19 августа.

К тому же – согласно тому же экспресс-опросу CNN – более 80% зарегистрированных избирателей не изменили мнение о том, за какого кандидата будут голосовать в ноябре 2024 года.

Но для наблюдателей в Украине президентские дебаты напомнили: перспектива возвращения Дональда Трампа на пост президента США вполне реальна.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Катастрофа в прямом эфире: как Байден провалил президентские дебаты в США и что будет дальше.