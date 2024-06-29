Глава МЗС Австрії різко відповів депутату проросійської партії щодо підтримки України

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг розкритикував позицію правопопулістської проросійської Австрійської партії свободи, яка виступила проти підтримки Віднем України.

Про це глава австрійського зовнішньополітичного відомства заявив під час виступу у верхній палаті парламенту Австрії, його цитує "Укрінформ".

Шалленберг відреагував на промову депутата від Австрійської партії свободи Маркуса Ляйнфельнера, який виступив з критикою уряду Австрії за підтримку України та звинуватив владу у порушенні нейтралітету.

Депутат, зокрема, звинуватив федеральний уряд у тому, що він став на бік "воюючої сторони" України і фінансує "режим Зеленського", а також розкритикував санкції ЄС проти Росії.

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"Австрійський федеральний уряд зайняв дуже чітку зовнішньополітичну лінію в кожному з цих випадків і продовжуватиме її дотримуватися, на відміну від деяких партій, які не знають: "Я в залі чи не в залі, коли виступає президент України Зеленський?", – сказав Шалленберг.

Він також запитав Ляйнфельнера, чи зберігатиме його партія нейтралітет, коли на саму Австрію нападуть.

"Нам потрібні системи, в яких одна держава вважає, що тільки тому, що вона більша і має ядерну зброю, вона може забрати все, що хоче, у свого сусіда? Чи будете ви і тоді, шановна Австрійська партіє свободи, зберігати нейтралітет, коли на нас нападуть? Чи ви тоді скажете: Ах, тепер ми повинні зберігати нейтралітет?", – запитав Шалленберг.

Він наголосив, що Австрія має займати "чітку лінію поведінки" та дотримуватися "активної політики цінностей та нейтралітету".

"Просто щоб ще раз прояснити: якщо хтось не може відрізнити в Україні жертву від злочинця, і робить підміну понять та називає саму Україну воюючою стороною, то я вважаю це досить авантюрним. Адже про що ми говоримо? Не стільки про Україну, скільки про цей факт: планета, на якій хтось просто каже – я хочу захопити мого сусіда зараз, тому що я заперечую його право на існування, і я просто відберу його частину, тому що вона мені підходить... Це – планета, яка є дуже небезпечною для нас", – наголосив австрійський міністр.

Нагадаємо, раніше Шалленберг різко відповів Словаччині, заявивши, що якщо Україна припинить війну, то у Словаччини буде новий сусід.

Австрія як нейтральна країна не допомагає Україні зброєю, але надає іншу підтримку. Зокрема, після запеклих дебатів уряд Австрії оголосив про фінансування обладнання для розмінування в Україні на загальну суму 2 млн євро.

Канцлер Австрії Карл Негаммер вважає допустимим застосування Україною зброї, яку західні союзники надають Києву, по цілях у Росії.