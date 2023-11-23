Глава МЗС Австрії до Словаччини: Якщо Україна припинить війну, будете мати нового сусіда

Глава МЗС Австрії Александр Шалленберг не погодився із пропозицією свого словацького колеги Юрая Бланара зупинити вогонь в Україні і почати мирні переговори з Росією.

Про це йшлося на пресконференції після зустрічі двох міністрів у Відні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.

Бланар заявив, що Словаччина розглядає російську агресію проти України як порушення міжнародного права. Але, за його словами, "війна триває вже понад 600 днів, і вона не призводить до жодних результатів".

З огляду на глухий кут на фронтах, зазначив Бланар, необхідне припинення вогню, а потім мирні переговори.

Утім австрійський міністр заперечив словацькому колезі. За словами Шалленберга, найбільша загроза для Європи наразі походить від Росії і саме від лідера Кремля Владіміра Путіна залежить припинення війни.

"Всі хочуть миру… Якщо Путін припинить воювати, то війна закінчиться. Якщо Україна припинить воювати, то з Україною буде покінчено. І тоді Словаччина може мати нового сусіда", – сказав Шалленберг.

Примітно, що Австрія і Словаччина нині мають спільні позиції щодо непостачання Україні зброї. Австрія цього не робить як нейтральна країна, а Словаччина дійшла до такого курсу після зміни уряду і приходу до влади Роберта Фіцо.

Словацький парламент висловив довіру уряду Роберта Фіцо, який вже вчетверте очолив кабінет, 21 листопада.

Про новий словацький курс читайте у статті "ЄвроПравди": Словаччині готують проросійський уряд: що чекати від нової влади країни-сусідки України