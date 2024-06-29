Глава МЗС Польщі розповів, як Захід може перемогти Путіна грою на ескалацію

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що Росія не є непереможною і Захід все ще може перемогти Владіміра Путіна.

Про це Сікорський розповів, виступаючи з лекцією в британському Фонді Дітчлі, пише "Європейська правда".

Витяги лекції опубліковані у акаунті міністра в соцмережі Х (Twitter).

Сікорський зазначив, що Путін "виграє цю війну, якщо ми його не зупинимо". Та він висловив переконання, що Захід зможе це зробити.

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"Всупереч своїй божевільній пропаганді, Росія не є непереможною. Вона програла частину своїх воєн. Кремль можна зупинити і навіть перемогти – ми просто забули про це.

Рональд Рейган казав, що його стратегія щодо Радянського Союзу була простою, якщо не сказати спрощеною: "Ми виграємо, а вони програють". Мені подобається такий підхід", – зауважив Сікорський.

Для переваги над РФ, за його словами, потрібно заново навчитися вигравати в грі на ескалацію.

"Наприклад, ми могли б конфіскувати всі 300 мільярдів євро російських суверенних активів. Путін їх вже списав, він не сподівається їх повернути. Але він також не думає, що нам вистачить сили їх забрати. Поки що ми доводимо, що він має рацію", – констатував глава польського МЗС.

Він додав, що Путін шкодує через розпад Радянського Союзу і тепер вирішив провести матч-реванш, кидаючи виклик "нашим цінностям, нашій безпеці і нашому способу життя".

"Наше завдання полягає в тому, щоб запобігти більш широкому конфлікту, але також і в тому, щоб перемогти. Разом, як частина міжнародного альянсу демократій, ми можемо це зробити", – зазначив Сікорський.

Якщо Росія переможе, хронічна нестабільність пошириться не лише на Європу, але й на весь світ, даючи додаткове паливо для глобальної коаліції диктатур, застеріг глава польського МЗС.

Нещодавно Сікорський потролив страхи Путіна про "втрату Росією державності" у разі поразки в Україні.

Він також наголошував, що Путін може закінчити розв’язану ним війну в Україні "за п'ять хвилин".