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Глава МЗС Польщі потролив страхи Путіна про "втрату Росією державності" у разі поразки в Україні

Новини — П'ятниця, 21 червня 2024, 13:07 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що правитель РФ Владімір Путін дарма боїться "втрати 1000-літньої російської державності", якщо відступить в Україні. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у дописі в X (Twitter).

Міністр заявив, що побоювання Путіна перебільшені.

"Владімір Путін переймається з приводу того, що його поразка в Україні стане завершенням 1000-літньої російської державності. Але його побоювання перебільшені. По-перше, Москва була заснована лише у 1147 році", – нагадав Сікорський.

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Він зауважив також, що Росія пережила поразки у Кримській війні, російсько-японській війні на початку ХХ ст., у Першій світовій війні, у Польщі в 1920 році, в Афганістані та в холодній війні. Водночас міністр не став заглиблюватися у деталі, що ці поразки все ж посприяли майбутньому колапсу Російської імперії та СРСР, хоча і не призвели до повної дезінтеграції. 

"По-третє, після імперій можливе національне життя", – додав Сікорський. 

Раніше очільник МЗС Польщі заявив, що поразка Путіна в Україні є надією не лише для українців і союзників, але й для самої Росії, тому що там реформи настають після великих військових поразок.

На думку Сікорського, що війна в Україні закінчиться тоді, коли російське керівництво дійде висновку, що повномасштабне вторгнення було помилкою і що його кінцева мета не варта грошей і людських життів.

Він також наголошував, що Владімір Путін може закінчити розв’язану ним війну в Україні "за п'ять хвилин" – одним телефонним дзвінком своєму міністру оборони.

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Польща Росія Війна з РФ
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