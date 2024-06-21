Глава МЗС Польщі потролив страхи Путіна про "втрату Росією державності" у разі поразки в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що правитель РФ Владімір Путін дарма боїться "втрати 1000-літньої російської державності", якщо відступить в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у дописі в X (Twitter).

Міністр заявив, що побоювання Путіна перебільшені.

"Владімір Путін переймається з приводу того, що його поразка в Україні стане завершенням 1000-літньої російської державності. Але його побоювання перебільшені. По-перше, Москва була заснована лише у 1147 році", – нагадав Сікорський.

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V.Putin worries that losing in UKR would end 1000 y. of Russian statehood.

He overworries.

1. Moscow was only founded in 1147.

2. RU survived defeats in Crimea War, RU-JAP war, WW1, 1920 invasion of PL, war in Afghanistan and the Cold War.

3. There's national life after empire. – Radek Sikorski (@radeksikorski) June 21, 2024

Він зауважив також, що Росія пережила поразки у Кримській війні, російсько-японській війні на початку ХХ ст., у Першій світовій війні, у Польщі в 1920 році, в Афганістані та в холодній війні. Водночас міністр не став заглиблюватися у деталі, що ці поразки все ж посприяли майбутньому колапсу Російської імперії та СРСР, хоча і не призвели до повної дезінтеграції.

"По-третє, після імперій можливе національне життя", – додав Сікорський.

Раніше очільник МЗС Польщі заявив, що поразка Путіна в Україні є надією не лише для українців і союзників, але й для самої Росії, тому що там реформи настають після великих військових поразок.

На думку Сікорського, що війна в Україні закінчиться тоді, коли російське керівництво дійде висновку, що повномасштабне вторгнення було помилкою і що його кінцева мета не варта грошей і людських життів.

Він також наголошував, що Владімір Путін може закінчити розв’язану ним війну в Україні "за п'ять хвилин" – одним телефонним дзвінком своєму міністру оборони.