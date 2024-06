Глава МЗС Польщі потролив страхи Путіна про "втрату Росією державності" у разі поразки в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що правитель РФ Владімір Путін дарма боїться "втрати 1000-літньої російської державності", якщо відступить в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у дописі в X (Twitter).

Міністр заявив, що побоювання Путіна перебільшені.

"Владімір Путін переймається з приводу того, що його поразка в Україні стане завершенням 1000-літньої російської державності. Але його побоювання перебільшені. По-перше, Москва була заснована лише у 1147 році", – нагадав Сікорський.

Реклама:

V.Putin worries that losing in UKR would end 1000 y. of Russian statehood.

He overworries.

1. Moscow was only founded in 1147.

2. RU survived defeats in Crimea War, RU-JAP war, WW1, 1920 invasion of PL, war in Afghanistan and the Cold War.

3. There's national life after empire.