В Литве вступил в силу запрет на импорт агропродукции из РФ и Беларуси

В Литве с начала этой недели вступил в силу запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции и кормов из России и Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

В список запрещенных товаров входят 24 группы: живые животные, мясо и субпродукты, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, натуральный мед, продукты неживотного происхождения, растения, овощи, фрукты, кофе и специи, зерно, злаки, масло, напитки, табак и прочее.

Также из РФ и Беларуси в страну запретили импортировать различные продукты растительного происхождения.

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Кроме того, с 3 июня действует запрет на импорт готовых продуктов, а также алкогольных и безалкогольных напитков, включая мясные, рыбные изделия, сахар и кондитерские продукты.

В список не попали сельскохозяйственные продукты, которые не импортируют из альтернативных источников (некоторые грибы, ягоды, растительные материалы для плетения и прочее).

В то же время литовское правительство не запретило транзит этих товаров по территории страны.

Ранее министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас заявил, что ЕС следует расширить ограничения не только на зерно, но и на всю сельскохозяйственную продукцию, которую импортируют из России.

Перед этим Совет ЕС принял решение о введении пошлин на зерновые продукты, импортируемые из России и Беларуси.

Согласно принятому решению, будут повышены пошлины на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Беларуси до уровня, который на практике остановит импорт этих продуктов.

Украина длительное время призывает ЕС полностью запретить российский агроимпорт. Во время саммита лидеров ЕС 21 марта президент Украины Владимир Зеленский назвал "нечестным", что в Европу везут российскую продовольственную продукцию в то время, как украинское зерно выбрасывают на асфальт или железнодорожные пути.