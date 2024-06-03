Провідний прихильник Brexit через 10 днів передумав і йде на вибори

Лідер однієї з кампаній за вихід Великої Британії з Європейського Союзу Найджел Фарадж, який кілька років тому пішов з політики, оголосив участь у дострокових парламентських виборах 4 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

На пресконференції 3 червня Фарадж оголосив, що повертається до керівництва ультраправої євроскептичної партії Reform UK, яке полишив у 2021 році задля кар'єри на правому британському телеканалі GB News.

"Я ухвалив рішення, я змінив свою думку, я хочу, щоб ви знали", – заявив він, додавши, що в британській політиці сталось "щось докорінно неправильне", а результат виборів уже відомий і опозиційна Лейбористька партія вже перемогла.

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"Нічого не зміниться, можливо, стане трохи гірше", – так охарактеризував він передбачувані результати прийдешніх виборів.

Фарадж окремо наголосив, що очолюватиме Reform UK протягом наступних п'яти років. Нинішній лідер партії Річард Тайс натомість обійме посаду виконавчого керівника (chairman) – вона передбачає управління політичною силою в питаннях поза парламентом.

Фарадж обиратиметься до Палати громад за округом Клактон на південному сході Англії, більшість жителів якого підтримала Brexit. Для нього це буде сьома спроба стати депутатом британського парламенту.

Нагадаємо, у травні британський прем'єр Ріші Сунак оголосив про дострокові парламентські вибори, які відбудуться 4 липня.

Останні опитування давали Reform UK 12% загальнонаціональної підтримки, та позаяк голосування на загальних виборах у Британії відбувається за одномандатними округами, досі політсилі не прогнозували проходу в парламент.

Натомість, за оцінками, Консервативна партія, що перебуває при владі, може зазнати найбільшої поразки в історії.

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