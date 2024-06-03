Ведущий сторонник Brexit через 10 дней передумал и идет на выборы

Лидер одной из кампаний за выход Великобритании из Европейского Союза Найджел Фарадж, который несколько лет назад ушел из политики, объявил участие в досрочных парламентских выборах 4 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

На пресс-конференции 3 июня Фарадж объявил, что возвращается к руководству ультраправой евроскептической партии Reform UK, которое оставил в 2021 году ради карьеры на правом британском телеканале GB News.

"Я принял решение, я изменил свое мнение, я хочу, чтобы вы знали", – заявил он, добавив, что в британской политике произошло "что-то в корне неправильное", а результат выборов уже известен и оппозиционная Лейбористская партия уже победила.

Реклама:

"Ничего не изменится, возможно, станет немного хуже", – так охарактеризовал он предполагаемые результаты грядущих выборов.

Фарадж отдельно отметил, что будет возглавлять Reform UK в течение следующих пяти лет. Нынешний лидер партии Ричард Тайс вместо этого займет должность исполнительного руководителя (chairman) – она предусматривает управление политической силой в вопросах вне парламента.

Фарадж будет избираться в Палату общин по округу Клактон на юго-востоке Англии, большинство жителей которого поддержали Brexit. Для него это будет седьмая попытка стать депутатом британского парламента.

Напомним, в мае британский премьер Риши Сунак объявил о досрочных парламентских выборах, которые состоятся 4 июля.

Последние опросы давали Reform UK 12% общенациональной поддержки, но поскольку голосование на всеобщих выборах в Британии происходит по одномандатным округам, до сих пор политсиле не прогнозировали прохода в парламент.

Зато, по оценкам, Консервативная партия, находящаяся у власти, может потерпеть крупнейшее поражение в истории.

Читайте также: Конец консервативной эпохи: что стоит за объявлением досрочных выборов в Британии.