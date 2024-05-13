Провідному прихильнику Brexit запропонували роботу на кампанію Трампа

Провідний представник кампанії за вихід Британії з ЄС Найджел Фарадж заявив, що має "тверду пропозицію роботи", пов'язану з переобранням Дональда Трампа на посаду президента США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

В інтерв'ю британській телерадіокомпанії Talk колишній лідер партії Brexit Фарадж, який неодноразово торкався теми нової роботи в США, сказав, що йому запропонували шанс "опосередковано" допомогти кандидату від Республіканської партії в боротьбі за Білий дім.

"Насправді я маю дуже тверду пропозицію роботи з Америки, яка є дуже, дуже спокусливою", – сказав Фарадж.

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"Очевидно, що це конфіденційна пропозиція, але вона буде дуже тісно пов'язана з виборчою кампанією. Очевидно, що те, хто стане президентом Америки, має значення", – додав він.

Після того, як у 2021 році Фарадж пішов у відставку з керівництва своєї популістської партії, він відмовився від активної політики на користь кар'єри телеведучого. Він веде шоу на праворадикальному телеканалі GB News.

Фарадж неодноразово хвалив Трампа. Зі свого боку, Трамп назвав Фараджа "симпатичним хлопцем" на передвиборчому мітингу на початку цього року – і з'явився на відео на пишному святкуванні 60-річчя Фараджа в квітні, щоб привітати прихильника Brexit з "дійсно видатними шістдесятьма роками життя на Землі".

У своєму інтерв'ю в понеділок Фарадж заявив, що пропозиція роботи не пов'язана з жодною дипломатичною посадою, наприклад, з посадою посла Великої Британії в США, яка незабаром стане вакантною.

"Ні, це щось окреме від цього, але дуже пов'язане [з Дональдом Трампом]. Це буде опосередкована допомога кампанії Дональда Трампа", – сказав Фарадж.

За результатами березневого опитування, правопопулістська партія Найджела Фараджа нарощує підтримку і здобула би 8,5% голосів, дещо поступаючись ліберальним демократам.

Лідер партії Brexit Найджел Фарадж у 2020 році вирішив відновити її роботу в якості антикарантинної партії під назвою Reform UK в спробі боротися з локдауном.

Партія Brexit була створена на початку 2019 року Фараджем, чиї роки кампанії проти членства в Європейському Союзі зіграли важливу роль у проведенні референдуму 2016 року, на якому Британія проголосувала за вихід з блоку.