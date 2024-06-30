Ексгенсек НАТО: "План А" Путіна провалився, наступний рік буде вирішальним

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Владімір Путін замість стрімкого захоплення України робить ставку на ослаблення Заходу.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу n-tv.

На питання, коли та як може завершитись війна в Україні, Расмуссен визнав, що "робити часові прогнози важко".

"Я боюся, що це буде війна надовго. "План А" Путіна – завоювати всю Україну за кілька днів – провалився. Його "план Б" – заморожений конфлікт і російська окупація східної України в надії на те, що Захід ослабне і поступиться", – додав він.

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Колишній генсек Альянсу припустив, що війна в Україні триватиме щонайменше до кінця 2024 року, оскільки Путін сподівається, що президентські вибори в США "принесуть зміни, які так чи інакше допоможуть йому".

"На мою думку, наступний рік буде вирішальним. Якщо ми дамо українцям все необхідне, щоб не просто вижити, а й виграти війну, вони мають хороші шанси відтіснити росіян", – наголосив Расмуссен.

На початку року опитування показало, що підтримка України серед європейців залишається широкою, але лише 10% вірять, що вона може перемогти Росію.

Голова МЗС Дмитро Кулеба нещодавно підкреслив, що перемога України повинна передбачати не тільки відновлення кордонів чи притягнення агресора до відповідальності, а й створення реальності, в якій нова агресія стане неможливою.