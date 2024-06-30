На півночі Косова розклеїли листівки з "верховним головнокомандувачем" Вучичем

У північних муніципалітетах частково визнаного Косова, населеного переважно етнічними сербами, знайшли листівки зі зверненням до президента Сербії Александара Вучича, якого називають "верховним головнокомандувачем".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Плакати з фотографією Вучича і написом "Верховний головнокомандувачу, ми чекаємо на вас" у неділю можна було побачити в Північній Митровиці, Лепосавиці, Звечані і Зубін-Потоку – чотирьох муніципалітетах на півночі Косова, де проживають серби.

Фото: "Радіо Свобода"

Представник поліції Косова Ветон Ельшані підтвердив "Радіо Свобода", що влада відкрила справу за "розпалювання ненависті".

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"У певних місцях в чотирьох муніципалітетах на півночі країни були поширені брошури із зображенням президента Сербії. Після консультацій з державним прокурором було порушено справу за розпалювання ненависті", – сказав Ельшані.

Фото: "Радіо Свобода"

За його словами, наразі підозрюваних у розклеюванні цих плакатів немає, але "поліція працює над з'ясуванням справи".

Плакати з'явилися на тлі подальшого зростання напруженості у відносинах між Косово і Сербією після того, як у травні минулого року нові албанські мери отримали мандат у чотирьох муніципалітетах на півночі краю.

Косово – незалежності якого Сербія не визнає – не раз звинувачувало Белград у підривній діяльності й порівнювало його дії з агресією Росії проти України.

У Сербії нещодавно заборонили фестиваль, який сприв культурному обміну з Косовом.

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