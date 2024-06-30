На севере Косово расклеили листовки с "верховным главнокомандующим" Вучичем

В северных муниципалитетах частично признанного Косово, населенного преимущественно этническими сербами, нашли листовки с обращением к президенту Сербии Александару Вучичу, которого называют "верховным главнокомандующим".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Плакаты с фотографией Вучича и надписью "Верховный главнокомандующий, мы ждем вас" в воскресенье можно было увидеть в Северной Митровице, Лепосавице, Звечане и Зубин-Потоке – четырех муниципалитетах на севере Косово, где проживают сербы.

ФОТО: "РАДИО СВОБОДА"

Представитель полиции Косово Ветон Эльшани подтвердил "Радио Свобода", что власти открыли дело за "разжигание ненависти".

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"В определенных местах в четырех муниципалитетах на севере страны были распространены брошюры с изображением президента Сербии. После консультаций с государственным прокурором было возбуждено дело за разжигание ненависти", – сказал Эльшани.

ФОТО: "РАДИО СВОБОДА"

По его словам, пока подозреваемых в расклейке этих плакатов нет, но "полиция работает над выяснением дела".

Плакаты появились на фоне дальнейшего роста напряженности в отношениях между Косово и Сербией после того, как в мае прошлого года новые албанские мэры получили мандат в четырех муниципалитетах на севере края.

Косово – независимость которого Сербия не признает – не раз обвиняло Белград в подрывной деятельности и сравнивало его действия с агрессией России против Украины.

В Сербии недавно запретили фестиваль, который спрыгнул культурному обмену с Косово.

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