На севере Косово расклеили листовки с "верховным главнокомандующим" Вучичем
Новости — Воскресенье, 30 июня 2024, 17:17 —
В северных муниципалитетах частично признанного Косово, населенного преимущественно этническими сербами, нашли листовки с обращением к президенту Сербии Александару Вучичу, которого называют "верховным главнокомандующим".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".
Плакаты с фотографией Вучича и надписью "Верховный главнокомандующий, мы ждем вас" в воскресенье можно было увидеть в Северной Митровице, Лепосавице, Звечане и Зубин-Потоке – четырех муниципалитетах на севере Косово, где проживают сербы.
Представитель полиции Косово Ветон Эльшани подтвердил "Радио Свобода", что власти открыли дело за "разжигание ненависти".
"В определенных местах в четырех муниципалитетах на севере страны были распространены брошюры с изображением президента Сербии. После консультаций с государственным прокурором было возбуждено дело за разжигание ненависти", – сказал Эльшани.
По его словам, пока подозреваемых в расклейке этих плакатов нет, но "полиция работает над выяснением дела".
Плакаты появились на фоне дальнейшего роста напряженности в отношениях между Косово и Сербией после того, как в мае прошлого года новые албанские мэры получили мандат в четырех муниципалитетах на севере края.
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