Партія влади Британії обіцяє ліміт на мігрантів в разі свого переобрання

Керівна Консервативна партія Великої Британії пообіцяла запровадити законодавче обмеження імміграції в разі свого переобрання, намагаючись вирішити одну з головних проблем, що стоять перед країною напередодні парламентських виборів, які відбудуться 4 липня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

У своїй заяві консерватори зазначили, що якщо вони залишаться при владі, законодавці проголосують за встановлення рівня імміграції.

"Обмежуючи кількість мігрантів щороку, ми забезпечимо захист державних послуг та не допустимо перевантаження житлового фонду, водночас залучаючи кваліфікованих фахівців, яких потребують наші підприємства й Національна служба охорони здоров'я", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

Цього року британський прем'єр Ріші Сунак запровадив нові правила для скорочення легальної міграції, зокрема заборонив іноземним студентам привозити членів сім'ї та підвищив поріг заробітної плати для отримання віз кваліфікованим робітникам.

Щорічна чиста міграція до Сполученого Королівства впала до 685 тисяч у 2023 році з рекордного показника у 764 тисяч у 2022 році.

"Ми вжили сміливих заходів, щоб скоротити кількість людей, які приїжджають до цієї країни. План працює, але рівень міграції все ще занадто високий, тому ми йдемо далі", – сказав Сунак у своїй заяві.

За даними провідної британської соціологічної фірми YouGov, питання імміграції та притулку респонденти назвали серед найважливіших проблем, що наразі стоять перед країною, поряд зі станом системи охорони здоров'я та економіки.

Напередодні повідомляли, що за підсумками дострокових парламентських виборів у Великій Британії нині опозиційна Лейбористська партія може розраховувати на історичну більшість у 194 мандати у Палаті громад.

У травні британський прем'єр Ріші Сунак оголосив про дострокові парламентські вибори, які відбудуться 4 липня. Це сталось на тлі опитувань, згідно з якими Лейбористська партія збільшила свою перевагу над консерваторами на 30 відсоткових пунктів.

Читайте також: Кінець консервативної епохи: що стоїть за оголошенням дострокових виборів у Британії