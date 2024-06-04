Данія підвищила рівень загрози кібератак через дії Росії

У Данії вирішили підвищити рівень загрози руйнівних кібератак на підприємства, організації та органи влади з низького до середнього у зв'язку з "активізацією гібридної війни" з боку Росії.

Про це оголосили 4 червня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен та керівник данського Центру кібербезпеки (CFCS) Томас Фларуп, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ritzau.

Як зазначив Поульсен, нещодавно розвідка Данії повідомила "про активізацію гібридної війни", тож очікується зростання кількості атак проти широкого спектру цілей у критично важливому секторі.

"Важливо сказати, що Росія не хоче прямого конфлікту з НАТО", – наголосив данський міністр оборони.

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Загроза руйнівних кібератак для Данії, за оцінками розвідки, не спрямована безпосередньо на громадян, але може призвести до перебоїв у роботі критично важливої інфраструктури – зокрема енергопостачання і зв'язку.

Своєю чергою Томас Фларуп попередив, що середній рівень кіберзагроз, який оголосять найближчим часом, "може швидко змінитися".

У січні 2023 року Данія вже підвищувала рівень кіберзагроз із середнього до високого через надмірну активність проросійських хакерських груп, спрямовану проти НАТО.

Нагадаємо, в березні спецслужби Данії заявили, що рівень терористичної загрози для країни підвищився у зв’язку з акціями зі спаленням Корану, що відбувались протягом минулого року.