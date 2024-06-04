Дания повысила уровень угрозы кибератак из-за действий России

В Дании решили повысить уровень угрозы разрушительных кибератак на предприятия, организации и органы власти с низкого до среднего в связи с "активизацией гибридной войны" со стороны России.

Об этом объявили 4 июня министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и руководитель датского Центра кибербезопасности (CFCS) Томас Фларуп, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ritzau.

Как отметил Поульсен, недавно разведка Дании сообщила "об активизации гибридной войны", поэтому ожидается рост количества атак против широкого спектра целей в критически важном секторе.

"Важно сказать, что Россия не хочет прямого конфликта с НАТО", – подчеркнул датский министр обороны.

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Угроза разрушительных кибератак для Дании, по оценкам разведки, не направлена непосредственно на граждан, но может привести к перебоям в работе критически важной инфраструктуры – в частности энергоснабжения и связи.

В свою очередь Томас Фларуп предупредил, что средний уровень киберугроз, который объявят в ближайшее время, "может быстро измениться".

В январе 2023 года Дания уже повышала уровень киберугроз со среднего до высокого из-за чрезмерной активности пророссийских хакерских групп, направленной против НАТО. В мае ряд сайтов силовых ведомств Дании оказались под волной DDoS-атак.

Напомним, в марте спецслужбы Дании заявили, что уровень террористической угрозы для страны повысился в связи с акциями с сожжением Корана, которые происходили в течение прошлого года.