Швейцарські ВПС під час навчань посадили винищувачі на автостраду
Новини — Середа, 5 червня 2024, 13:18 —
Військово-повітряні сили Швейцарії у середу посадили винищувачі на ділянці автомагістралі на заході країни, перевіряючи їхню здатність діяти з імпровізованих місць на тлі підвищеної уваги до національної безпеки в Європі.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
Винищувачі F/A-18 приземлилися та злетіли на сільській ділянці автомагістралі А1 між містами Аванш та Паєрн у франкомовній частині країни, що показали в прямому ефірі місцевого телебачення.
За їхнім приземленням спостерігала невеличка публіка глядачів та представники екстрених служб.
Перший пілот, який приземлився на автостраді, Ален фон Бюрен залишився задоволеним результатом після виходу з літака американського виробництва, призначеного для використання на авіаносцях.
Минулого тижня уряд Швейцарії заявив, що ці навчання необхідні, оскільки всі засоби ВПС Швейцарії зосереджені на трьох аеродромах в Паєрні, Майрінгені та Еммені, що робить їх вразливими для ворожих систем озброєнь великої дальності.
Щоб зменшити ризик нападу з використанням далекобійної зброї, швейцарські збройні сили покладалися на можливість децентралізувати свої сили й засоби та розгортати їх з інших місць дислокації, заявили в уряді.
Посадка літаків на автошляхах стала першою з 1991 року в нейтральній країні, яка 15-16 червня прийматиме саміт, покликаний прокласти шлях до миру в Україні.
У понеділок швейцарська армія розпочала забезпечувати безпеку в проведенні Глобального саміту миру у Швейцарії на гірському курорті Бюргеншток поряд із містом Люцерн.
Загалом же участь у Глобальному саміті миру вже підтвердили 107 країн та організацій.