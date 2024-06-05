Швейцарські ВПС під час навчань посадили винищувачі на автостраду

Військово-повітряні сили Швейцарії у середу посадили винищувачі на ділянці автомагістралі на заході країни, перевіряючи їхню здатність діяти з імпровізованих місць на тлі підвищеної уваги до національної безпеки в Європі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Винищувачі F/A-18 приземлилися та злетіли на сільській ділянці автомагістралі А1 між містами Аванш та Паєрн у франкомовній частині країни, що показали в прямому ефірі місцевого телебачення.

Reuters

Reuters

За їхнім приземленням спостерігала невеличка публіка глядачів та представники екстрених служб.

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Перший пілот, який приземлився на автостраді, Ален фон Бюрен залишився задоволеним результатом після виходу з літака американського виробництва, призначеного для використання на авіаносцях.

Минулого тижня уряд Швейцарії заявив, що ці навчання необхідні, оскільки всі засоби ВПС Швейцарії зосереджені на трьох аеродромах в Паєрні, Майрінгені та Еммені, що робить їх вразливими для ворожих систем озброєнь великої дальності.

Щоб зменшити ризик нападу з використанням далекобійної зброї, швейцарські збройні сили покладалися на можливість децентралізувати свої сили й засоби та розгортати їх з інших місць дислокації, заявили в уряді.

Посадка літаків на автошляхах стала першою з 1991 року в нейтральній країні, яка 15-16 червня прийматиме саміт, покликаний прокласти шлях до миру в Україні.

У понеділок швейцарська армія розпочала забезпечувати безпеку в проведенні Глобального саміту миру у Швейцарії на гірському курорті Бюргеншток поряд із містом Люцерн.

Загалом же участь у Глобальному саміті миру вже підтвердили 107 країн та організацій.