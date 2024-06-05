Швейцарские ВВС во время учений посадили истребители на автостраду

Военно-воздушные силы Швейцарии в среду посадили истребители на участке автомагистрали на западе страны, проверяя их способность действовать с импровизированных мест на фоне повышенного внимания к национальной безопасности в Европе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Истребители F/A-18 приземлились и взлетели на сельском участке автомагистрали А1 между городами Аванш и Паерн во франкоязычной части страны, что показали в прямом эфире местного телевидения.

Reuters

Reuters

За их приземлением наблюдала небольшая публика зрителей и представители экстренных служб.

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Первый пилот, который приземлился на автостраде, Ален фон Бюрен остался довольным результатом после выхода из самолета американского производства, предназначенного для использования на авианосцах.

На прошлой неделе правительство Швейцарии заявило, что эти учения необходимы, поскольку все средства ВВС Швейцарии сосредоточены на трех аэродромах в Паерне, Майрингене и Эммене, что делает их уязвимыми для вражеских систем вооружений большой дальности.

Чтобы уменьшить риск нападения с использованием дальнобойного оружия, швейцарские вооруженные силы полагались на возможность децентрализовать свои силы и средства и развертывать их из других мест дислокации, заявили в правительстве.

Посадка самолетов на автодорогах стала первой с 1991 года в нейтральной стране, которая 15-16 июня будет принимать саммит, призванный проложить путь к миру в Украине.

В понедельник швейцарская армия начала обеспечивать безопасность в проведении Глобального саммита мира в Швейцарии на горном курорте Бюргеншток рядом с городом Люцерн.

В целом же участие в Глобальном саммите мира уже подтвердили 107 стран и организаций.