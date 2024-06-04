До 4 тисяч військових захищатимуть саміт миру в Швейцарії

У понеділок швейцарська армія розпочала забезпечувати безпеку в проведенні Глобального саміту миру у Швейцарії на гірському курорті Бюргеншток поряд із містом Люцерн.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Swissinfo.

З 5 по 19 червня до чотирьох тисяч військовослужбовців збройних сил країни допомагатимуть у виконанні різних завдань, що включають охорону об'єктів, спостереження, підтримку командування та логістику.

Влада також посилює заходи із забезпечення захисту повітряного простору. На прохання кантону Нідвальден уряд запровадив обмеження повітряного простору.

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Саміт миру у Швейцарії відбудеться 15 і 16 червня.

Напередодні координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії віцепрезидентки, а не президента не применшує рівня підтримки України з боку США.

Раніше Білий дім оголосив, що США на Глобальному саміті миру у Швейцарії представлятимуть віцепрезидентка Гарріс та радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.

ЗМІ повідомляли, що на середину червня президент США Джо Байден запланував передвиборчі заходи у Каліфорнії, тож ані він, ані віцепрезидентка Камала Гарріс не зможуть узяти участь у конференції у Швейцарії.

Загалом же участь у Глобальному саміті миру вже підтвердили 107 країн та організацій.