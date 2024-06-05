Кулеба обговорив з главою МЗС Швейцарії підготовку до майбутнього Саміту миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм швейцарським колегою Іньяціо Кассісом, під час якої, зокрема, йшлося про майбутній Саміт миру.

Про це Кулеба написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Очільник українського МЗС також зазначив, що обговорювалось питання Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Берліні.

Коментуючи Саміт миру, Кулеба підкреслив, що це можливість для кожної країни "продемонструвати глобальне лідерство у відновленні справедливого миру та довіри до Статуту ООН".

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Він додав, що дипломатична робота, спрямована на забезпечення якомога ширшої участі у Саміті миру та його успіху, триває.

"Роль Швейцарії також є важливою у зусиллях з відновлення, і я був радий почути, що Швейцарія продовжуватиме робити свій важливий внесок у цю справу, в тому числі на майбутній Конференції з питань відновлення України в Берліні", – зауважив Кулеба.

Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що проєкт рішення Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, містить згадку про подальше залучення представників Росії для переговорів щодо української "формули миру".

Як відомо, Росія не братиме участі у конференції у Швейцарії, називаючи захід упередженим, а країну, яка його прийматиме, – "відверто ворожою".

Водночас президент Володимир Зеленський не виключав, що саміт у червні закладе основу для подальшого залучення представників Росії до переговорів – але на основі української "формули миру" (яку Москва не визнає).