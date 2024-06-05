Кулеба обсудил с главой МИД Швейцарии подготовку к предстоящему Саммиту мира
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом, во время которого, в частности, речь шла о предстоящем Саммите мира.
Об этом Кулеба написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".
Глава украинского МИД также отметил, что обсуждался вопрос Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Берлине.
Комментируя Саммит мира, Кулеба подчеркнул, что это возможность для каждой страны "продемонстрировать глобальное лидерство в восстановлении справедливого мира и доверия к Уставу ООН".
Он добавил, что дипломатическая работа, направленная на обеспечение как можно более широкого участия в Саммите мира и его успеха, продолжается.
"Роль Швейцарии также важна в усилиях по восстановлению, и я был рад услышать, что Швейцария будет продолжать делать свой важный вклад в это дело, в том числе на предстоящей Конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине", – отметил Кулеба.
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что проект решения Глобального саммита мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня, содержит упоминание о дальнейшем привлечении представителей России для переговоров по украинской "формуле мира".
Как известно, Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии, называя мероприятие предвзятым, а страну, которая его будет принимать, - "откровенно враждебной".
В то же время президент Владимир Зеленский не исключал, что саммит в июне заложит основу для дальнейшего привлечения представителей России к переговорам – но на основе украинской "формулы мира" (которую Москва не признает).