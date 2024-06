У Британії увійшли в обіг перші банкноти з новим королем

У Великій Британії з 5 червня в обігу використовуються банкноти з портретом короля Чарльза III, який перебуває на престолі з осені 2022 року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосив Банк Англії.

Портрет Чарльза III з'явиться на всіх чотирьох банкнотах номіналом 5, 10, 20 та 50 фунтів стерлінгів, причому інших змін у їхньому дизайні не передбачається.

Банкноти з портретом покійної королеви Єлизавети II залишаються дійсними, наголосили в Банку Англії. Нові банкноти, зазначили там, будуть входити в обіг "дуже поступово".

King Charles III banknotes are being issued from today.



Did you know King Charles is only the second ever monarch to feature on Bank of England banknotes? For more information on our new banknotes see here: https://t.co/fwMmpDbxI3 pic.twitter.com/61KCJDu0Qu