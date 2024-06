В Британии вошли в обращение первые банкноты с новым королем

В Великобритании с 5 июня в обращении используются банкноты с портретом короля Чарльза III, который находится на престоле с осени 2022 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявил Банк Англии.

Портрет Чарльза III появится на всех четырех банкнотах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов, причем других изменений в их дизайне не предвидится.

Банкноты с портретом покойной королевы Елизаветы II остаются действительными, отметили в Банке Англии. Новые банкноты, отметили там, будут входить в обращение "очень постепенно".

King Charles III banknotes are being issued from today.



Did you know King Charles is only the second ever monarch to feature on Bank of England banknotes? For more information on our new banknotes see here: https://t.co/fwMmpDbxI3 pic.twitter.com/61KCJDu0Qu