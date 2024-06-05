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В Британии вошли в обращение первые банкноты с новым королем

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Новости — Среда, 5 июня 2024, 16:10 — Олег Павлюк

В Великобритании с 5 июня в обращении используются банкноты с портретом короля Чарльза III, который находится на престоле с осени 2022 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявил Банк Англии.

Портрет Чарльза III появится на всех четырех банкнотах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов, причем других изменений в их дизайне не предвидится.

 
Фото: Банк Англии

Банкноты с портретом покойной королевы Елизаветы II остаются действительными, отметили в Банке Англии. Новые банкноты, отметили там, будут входить в обращение "очень постепенно".

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"Новые банкноты будут напечатаны только для замены изношенных банкнот, а также для удовлетворения общего увеличения спроса на банкноты. Такой подход соответствует указаниям королевского двора по минимизации экологических и финансовых последствий этого изменения", – добавили в учреждении.

Новый дизайн банкнот с изображением короля Чарльза III представили еще в декабре 2022 года.

Монеты номиналом 50 пенсов с изображением короля Чарльза III поступили в обращение через почтовые отделения по всей стране еще раньше.

Королева Елизавета II была единственным монархом, появлявшимся на банкнотах Банка Англии, начиная с 1960 года. На банкнотах, выпущенных шотландскими и североирландскими банками, монарх не изображен.

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Великобритания
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