В Британии вошли в обращение первые банкноты с новым королем

В Великобритании с 5 июня в обращении используются банкноты с портретом короля Чарльза III, который находится на престоле с осени 2022 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявил Банк Англии.

Портрет Чарльза III появится на всех четырех банкнотах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов, причем других изменений в их дизайне не предвидится.

Фото: Банк Англии

Банкноты с портретом покойной королевы Елизаветы II остаются действительными, отметили в Банке Англии. Новые банкноты, отметили там, будут входить в обращение "очень постепенно".

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King Charles III banknotes are being issued from today.



Did you know King Charles is only the second ever monarch to feature on Bank of England banknotes? For more information on our new banknotes see here: https://t.co/fwMmpDbxI3 pic.twitter.com/61KCJDu0Qu — Bank of England (@bankofengland) June 5, 2024

"Новые банкноты будут напечатаны только для замены изношенных банкнот, а также для удовлетворения общего увеличения спроса на банкноты. Такой подход соответствует указаниям королевского двора по минимизации экологических и финансовых последствий этого изменения", – добавили в учреждении.

Новый дизайн банкнот с изображением короля Чарльза III представили еще в декабре 2022 года.

Монеты номиналом 50 пенсов с изображением короля Чарльза III поступили в обращение через почтовые отделения по всей стране еще раньше.

Королева Елизавета II была единственным монархом, появлявшимся на банкнотах Банка Англии, начиная с 1960 года. На банкнотах, выпущенных шотландскими и североирландскими банками, монарх не изображен.