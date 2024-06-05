В Британии вошли в обращение первые банкноты с новым королем
Новости — Среда, 5 июня 2024, 16:10 —
В Великобритании с 5 июня в обращении используются банкноты с портретом короля Чарльза III, который находится на престоле с осени 2022 года.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявил Банк Англии.
Портрет Чарльза III появится на всех четырех банкнотах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов, причем других изменений в их дизайне не предвидится.
Банкноты с портретом покойной королевы Елизаветы II остаются действительными, отметили в Банке Англии. Новые банкноты, отметили там, будут входить в обращение "очень постепенно".
King Charles III banknotes are being issued from today.— Bank of England (@bankofengland) June 5, 2024
Did you know King Charles is only the second ever monarch to feature on Bank of England banknotes? For more information on our new banknotes see here: https://t.co/fwMmpDbxI3 pic.twitter.com/61KCJDu0Qu
"Новые банкноты будут напечатаны только для замены изношенных банкнот, а также для удовлетворения общего увеличения спроса на банкноты. Такой подход соответствует указаниям королевского двора по минимизации экологических и финансовых последствий этого изменения", – добавили в учреждении.
Новый дизайн банкнот с изображением короля Чарльза III представили еще в декабре 2022 года.
Монеты номиналом 50 пенсов с изображением короля Чарльза III поступили в обращение через почтовые отделения по всей стране еще раньше.
Королева Елизавета II была единственным монархом, появлявшимся на банкнотах Банка Англии, начиная с 1960 года. На банкнотах, выпущенных шотландскими и североирландскими банками, монарх не изображен.