Зеленський оприлюднив деталі свого візиту в Чехію

Президент Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Чехії з офіційним візитом, щоб зустрітися з президентом та прем’єром цієї країни, а також з головами Палати депутатів і Сенату, лідерами парламентських фракцій, а також з керівниками оборонних компаній, студентами та українською громадою.

Про це Зеленський написав у Х, пиге "Європейська правда".

У публікації Зеленський подякував Чехії за принципову підтримку та зміцнення співпраці.

"Чеська артилерійська ініціатива виявилася ефективною, і ми продовжимо цю роботу. Іншим напрямком співпраці є розвиток нашої військової авіації, розширення програм підготовки пілотів та підтримка нашого парку літаків F-16. Разом із Чехією та іншими членами авіаційної коаліції ми готуємо хороші новини для України", – повідомив президент.

Together with the First Lady, we have arrived in the Czech Republic on an official visit. Meetings are scheduled with President Petr Pavel and Prime Minister Petr Fiala, with the heads of the Chamber of Deputies and the Senate, leaders of parliamentary factions, as well as with