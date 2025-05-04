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Зеленський оприлюднив деталі свого візиту в Чехію

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Новини — Неділя, 4 травня 2025, 13:56 — Христина Бондарєва

Президент Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Чехії з офіційним візитом, щоб зустрітися з президентом та прем’єром цієї країни, а також з головами Палати депутатів і Сенату, лідерами парламентських фракцій, а також з керівниками оборонних компаній, студентами та українською громадою.

Про це Зеленський написав у Х, пиге "Європейська правда".

У публікації Зеленський подякував Чехії за принципову підтримку та зміцнення співпраці. 

"Чеська артилерійська ініціатива виявилася ефективною, і ми продовжимо цю роботу. Іншим напрямком співпраці є розвиток нашої військової авіації, розширення програм підготовки пілотів та підтримка нашого парку літаків F-16. Разом із Чехією та іншими членами авіаційної коаліції ми готуємо хороші новини для України", – повідомив президент.

У планах візиту також – обговорити дипломатичні зусилля та спільний тиск на Росію з метою досягнення тривалого припинення вогню та закінчення війни.

Олена Зеленська, зі свого боку, візьме участь у відкритті конференції "Ініціатива з охорони здоров'я для України" – платформи для зміцнення міжнародного медичного партнерства та порятунку життів українців.

Про прибуття Зеленського до Чехії стало відомо у неділю в обід. Візит глав держави не анонсувався.

Український президент перебував у Празі в липні 2023 року, тоді його візит теж не був анонсований заздалегідь.

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Зеленський Чехія
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