Лідера головної опозиційної партії Туреччини вдарили в обличчя в Стамбулі

Лідер головної опозиційної партії Туреччини Озгюр Озель зазнав нападу в Стамбулі, коли покидав меморіальну церемонію в неділю.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Озель, який очолює Республіканську народну партію (CHP), виходив з Культурного центру Ататюрка в центрі міста, коли до нього підійшов сивочолий чоловік і вдарив його по обличчю відкритою долонею.

Ozgur Ozel, leader of Turkey’s main opposition party, the CHP, was physically attacked in Istanbul on Sunday.



The assailant has been arrested. pic.twitter.com/BnNO3hg8Gp – Rudaw English (@RudawEnglish) May 4, 2025

Підозрюваний був затриманий, повідомила прокуратура Стамбула. Сам Озель не постраждав.

Цей інцидент поновив побоювання щодо безпеки політиків у Туреччині. У 2019 році попередник Озеля на посаді лідера CHP Кемаль Киличдароглу зазнав нападу під час похорону солдата в провінції Анкара.

В Туреччині останнім часом посилилися репресії проти опозиції на тлі ув'язненого опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Раніше в Туреччині чотири телеканали покарали за висвітлення протестів у зв’язку з арештом Імамоглу, а журналіста ВВС видворили з країни.

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