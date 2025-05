Лідера головної опозиційної партії Туреччини вдарили в обличчя в Стамбулі

Лідер головної опозиційної партії Туреччини Озгюр Озель зазнав нападу в Стамбулі, коли покидав меморіальну церемонію в неділю.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Озель, який очолює Республіканську народну партію (CHP), виходив з Культурного центру Ататюрка в центрі міста, коли до нього підійшов сивочолий чоловік і вдарив його по обличчю відкритою долонею.

Ozgur Ozel, leader of Turkey’s main opposition party, the CHP, was physically attacked in Istanbul on Sunday.



The assailant has been arrested. pic.twitter.com/BnNO3hg8Gp