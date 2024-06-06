Спікер Джонсон: Білий дім має дати Україні свободу дій у застосуванні американської зброї

Спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає неправильним лише частковий дозвіл Україні на використання американської зброї і планує піднімати це питання у спілкуванні з Білим домом.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарі "Голосу Америки".

Джонсон заявив, що Білий дім мав би не займатись "мікроменеджментом", і що підніматиме це питання у діалозі з адміністрацією Байдена.

"Я не вважаю, що ми повинні займатися мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні. Я вважаю, що нам потрібно дати їм зброю, необхідну для захисту, і для того, аби дати відсіч росіянам. Я не погоджуюсь з президентом у цьому. Я вже говорив про це, і буду говорити знову. Ми будемо вести розмови з Білим домом про це", – заявив Джонсон.

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Раніше того ж дня лідери демократів у Палаті представників також висловили сподівання, що усі обмеження на використання зброї США проти Росії будуть зняті.

Перед тим голова комітету з міжнародних відносин Палати представників, конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що логіка американської адміністрації ускладнює ефективне застосування Україною зброї від США.

"Ми виділили ці гроші з метою озброїти Україну, щоб вони виграли цю війну. І щоразу, коли ми обмежуємо чи стримуємо їх – це суперечить намірам Конгресу… Джейк Салліван (радник Білого дому з нацбезпеки. – Ред.) використовує цей половинчастий підхід протягом останніх двох років", – прокоментував Маккол, нагадавши, як на перших етапах війни усі види озброєння вважали "надто провокативними".

Нагадаємо, минулого тижня Україна підтвердила отримання обмеженого дозволу на завдання ударів по цілях на території РФ американською зброєю.

Білий дім уточнив, що дозвіл поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.