У партії Байдена закликали зняти всі обмеження на використання зброї проти РФ

Представники Демократичної партії президента США у Конгресі вважають, що усі обмеження на використання зброї проти Росії мають бути зняті.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Голос Америки".

Конгресмен від демократів Тед Ліу висловив сподівання, що усі обмеження на використання зброї Україною у загарбницькій війні, яку проти неї веде Росія, будуть зняті.

"Я сподіваюся, що обмеження будуть зняті. Я підтримую двопартійний лист, надісланий нашим комітетом з розвідки саме з цього приводу", – сказав він.

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Ліу додав, що Київ використовує ракети великої дальності, щоб знищити російську військову техніку принаймні в Криму.

"І ми бачимо їхнє дуже ефективне використання в Криму. І я знаю, що адміністрація президента США дозволила їм використовувати їх для відсічі в Харкові", – вказав конгресмен.

Водночас голова фракції демократів у Палаті представників Піт Агілар заявив, що адміністрація президента Джо Байдена та Рада з нацбезпеки працюють з українськими союзниками, щоб надати їм інструменти, ресурси та повноваження, необхідні для ведення війни та перемоги у ній.

"Я вірю, що ці розмови відбуваються, і що адміністрація Байдена бере на себе ініціативу. Я також вважаю, що якщо існують додаткові повноваження, яких потребує Україна, то вони мають працювати із комітетом із закордонних справ Палати представників", – зауважив він.

Раніше Білий дім заявив, що найближчим часом не планує змінювати "загальний підхід" до дозволу Україні завдавати ударів американською зброєю по території Росії, але продовжуватиме обговорювати це з українською стороною.

Минулого тижня Україна підтвердила обмежений дозвіл на удари по РФ американською зброєю.

Білий дім уточнив, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.