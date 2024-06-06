Ультраправі Нідерландів перебувають серед лідерів на виборах до Європарламенту

Нідерландська ультраправа Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса є серед лідерів уподобань виборців на виборах до Європарламенту, які проходять в країні у четвер.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Згідно із загальнонаціональним опитуванням громадської думки, що опублікували напередодні голосування, політична сила Вілдерса ділить перше місце з коаліцією "Ліво-зелених" та лейбористів (GroenLinks-PvdA). Обидві партії, за прогнозами, отримають вісім місць.

У такому випадку ультраправі досягнуть очевидного успіху, оскільки вони не отримали жодного мандату в Європарламенті на попередніх виборах 2019 року.

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Протягом багатьох років Вілдерс заявляв, що нідерландці повинні вийти з ЄС, але напередодні цих виборів змінив свій тон та відмовився від наміру провести референдум щодо членства країни в Євросоюзі.

Замість цього він заявив, що його партія тепер прагнутиме обмежити повноваження ЄС зсередини Європарламенту, приєднавшись до можливої коаліції з лідерами партій ультраправих в Італії та Франції Джорджією Мелоні та Марін Ле Пен.

У четвер 6 червня у ЄС починається чотириденний період голосування на виборах до Європарламенту, що проходить у всіх 27 країнах-членах.

Раніше повідомляли, що ультраправа французька партія "Національне об'єднання" залишається впевненим лідером уподобань виборців на виборах до Європейського парламенту, які відбудуться наступного тижня.

Нещодавній прогноз Politico засвідчив, що після виборів до Європарламенту кількість депутатів від ультраправих партій перевищить кількість депутатів від правоцентристської та проукраїнської Європейської народної партії.

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