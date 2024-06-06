Нидерландская ультраправая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса находится среди лидеров предпочтений избирателей на выборах в Европарламент, которые проходят в стране в четверг.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Согласно общенациональному опросу общественного мнения, который опубликовали накануне голосования, политическая сила Вилдерса делит первое место с коалицией "Лево-зеленых" и лейбористов (GroenLinks-PvdA). Обе партии, по прогнозам, получат восемь мест.

В таком случае ультраправые достигнут очевидного успеха, поскольку они не получили ни одного мандата в Европарламенте на предыдущих выборах 2019 года.

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В течение многих лет Вилдерс заявлял, что нидерландцы должны выйти из ЕС, но накануне этих выборов изменил свой тон и отказался от намерения провести референдум по поводу членства страны в Евросоюзе.

Вместо этого он заявил, что его партия теперь будет стремиться ограничить полномочия ЕС изнутри Европарламента, присоединившись к возможной коалиции с лидерами партий ультраправых в Италии и Франции Джорджией Мелони и Марин Ле Пен.

В четверг 6 июня в ЕС начинается четырехдневный период голосования на выборах в Европарламент, проходящий во всех 27 странах-членах.

Ранее сообщалось, что ультраправая французская партия "Национальное объединение" остается уверенным лидером предпочтений избирателей на выборах в Европейский парламент, которые состоятся на следующей неделе.

Недавний прогноз Politico показал, что после выборов в Европарламент количество депутатов от ультраправых партий превысит количество депутатов от правоцентристской и проукраинской Европейской народной партии.

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