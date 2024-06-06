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У ЄС – перший офіційний день виборів до Європарламенту: голосують Нідерланди

Новини — Четвер, 6 червня 2024, 09:09 — Марія Ємець

У четвер 6 червня у ЄС починається чотириденний період голосування на виборах до Європарламенту, що проходить у всіх 27 країнах-членах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Вибори до законодавчого органу ЄС, куди цього разу обиратимуть 720 депутатів, тривають в один з чотирьох днів – 6-9 червня, залежно від національних традицій голосування кожної країни.

6 червня є основним днем голосування лише в одній країні – Нідерландах. Як повідомляє NOS, виборчі дільниці відкриваються о 7:30 і працюватимуть до 21:00. Окремі дільниці відкрилися ще раніше – з 6 ранку і навіть з початку доби.

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Для більшості країн ЄС основним днем голосування є 9 червня, у низці країн це волевиявлення буде відбуватися паралельно з іншими виборами. 

Втім, у багатьох державах є опція завчасного голосування, цей процес почався ще на початку тижня

Президентка Європарламенту Роберта Метсола закликала європейців скористатися своїм правом голосу.

Детально про те, як проходять і що змінюють європейські вибори – читайте у статті Як готують зміну влади у ЄС. Розповідаємо про "євровибори" 2024 року, важливі для України.

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Нідерланди Європарламент
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