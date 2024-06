У ЄС – перший офіційний день виборів до Європарламенту: голосують Нідерланди

У четвер 6 червня у ЄС починається чотириденний період голосування на виборах до Європарламенту, що проходить у всіх 27 країнах-членах.

Вибори до законодавчого органу ЄС, куди цього разу обиратимуть 720 депутатів, тривають в один з чотирьох днів – 6-9 червня, залежно від національних традицій голосування кожної країни.

6 червня є основним днем голосування лише в одній країні – Нідерландах. Як повідомляє NOS, виборчі дільниці відкриваються о 7:30 і працюватимуть до 21:00. Окремі дільниці відкрилися ще раніше – з 6 ранку і навіть з початку доби.

Для більшості країн ЄС основним днем голосування є 9 червня, у низці країн це волевиявлення буде відбуватися паралельно з іншими виборами.

Втім, у багатьох державах є опція завчасного голосування, цей процес почався ще на початку тижня.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола закликала європейців скористатися своїм правом голосу.

