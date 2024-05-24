Партія влади у Грузії скаржиться на шантаж після візових обмежень США

Керівна партія "Грузинська мрія" звинуватила США у проведенні політики "погроз й шантажу" після того, як Вашингтон оголосив про нові візові обмеження у зв'язку із законопроєктом про "іноземних агентів".

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Політрада партії зазначила, що заява держсекретаря США Ентоні Блінкена та "шантаж візовими обмеженнями – не що інше, як груба спроба обмежити незалежність і суверенітет Грузії, що особливо цинічно в світлі того, що через два дні Грузія відзначатиме День національної незалежності".

"Політика шантажу й погроз, яка проводиться щодо Грузії, не відповідає не тільки стратегічному партнерству, а й духу партнерства загалом, який повинен бути встановлений між двома суверенними державами", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

В партії продовжують наполягати на тому, що "досі ніхто не зміг навести жодних аргументів проти закону "Про прозорість іноземного впливу".

У повідомленні також ідеться про те, що запровадження санкцій проти членів родин політиків, "зокрема неповнолітніх дітей, є формою санкції, від якої Європа категорично відмовляється з 40-х років минулого століття, та яка не застосовувалася навіть у Радянському Союзі в 60-ті роки".

"У цивілізованому світі протягом десятиліть широко визнавалося, що поширення санкцій на членів сім'ї є фашистсько-більшовицьким явищем. І ось тепер цю форму санкції використовує офіційний представник США, що вражає", – зазначають у партії.

"Грузинська мрія" також наголосила, що шантаж не змусить адресантів санкцій "зробити крок проти країни", а "санкції є контрпродуктивними й завдають шкоди самій особі, яка їх запроваджує".

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про запровадження візових обмежень щодо Грузії, які стосуватимуться осіб, відповідальних за підрив демократії у країні.

Венеційська комісія Ради Європи у терміновому висновку, опублікованому 21 травня, "наполегливо рекомендувала" Грузії скасувати закон у нинішньому вигляді. Але партія влади Грузії відкинула розгромний висновок "Венеційки" та пообіцяла завершити ухвалення закону в найближчі тижні.