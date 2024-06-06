Франко-німецька компанія KNDS не зможе найближчим часом передавати зброю Україні

Франко-німецька група збройових компаній KNDS заявила, що не в змозі постачати Україні зброю в найближчому майбутньому.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

За словами керуючого директора компанії Ральфа Кетцеля, здатність до швидких поставок наразі вичерпана.

"Два роки тому слід було прийняти стратегічне рішення про те, що це буде війна, яка триватиме кілька років. Тоді сьогодні ми могли б надати нові партії", – сказав він в інтерв'ю виданню web.de.

Реклама:

Кетцель додав, що на той час не було можливості спекулювати на тему тривалості війни, а кілька країн НАТО також потребували обладнання, частково для заміни запасів, які були надані Україні.

KNDS виробляє озброєння, зокрема бойові танки Leopard 2, які Берлін постачає Києву з початку 2023 року.

Кетцель також сказав, що важко передбачити ступінь шкоди, якої зазнали танки, надані Києву та використані у війні. Втім, зазначив він, отримання запчастин для важкої військової техніки є проблемою.

"Ми також не знаємо, наскільки великою є проблема ремонту на місцях. 80-90% ремонту робимо не ми, а (в Україні) на фронті", – зауважив керівник компанії.

Напередодні повідомляли, що президент України Володимир Зеленський під час візиту до Франції зустрінеться з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню, і вони відвідають підприємства збройової групи KNDS під Парижем, де виготовляють артилерійські боєприпаси.

Раніше повідомляли, що франко-німецька група збройових компаній KNDS створить нову дочірню компанію, виробництво якої розміститься на території України.