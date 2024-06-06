Франко-немецкая компания KNDS не сможет в ближайшее время передавать оружие Украине

Франко-немецкая группа оружейных компаний KNDS заявила, что не в состоянии поставлять Украине оружие в ближайшем будущем.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

По словам управляющего директора компании Ральфа Кетцеля, способность к быстрым поставкам пока исчерпана.

"Два года назад следовало принять стратегическое решение о том, что это будет война, которая продлится несколько лет. Тогда сегодня мы могли бы предоставить новые партии", – сказал он в интервью изданию web.de.

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Кетцель добавил, что в то время не было возможности спекулировать на тему продолжительности войны, а несколько стран НАТО также нуждались в оборудовании, частично для замены запасов, которые были предоставлены Украине.

KNDS производит вооружение, в частности боевые танки Leopard 2, которые Берлин поставляет Киеву с начала 2023 года.

Кетцель также сказал, что трудно предсказать степень ущерба, который понесли танки, предоставленные Киеву и использованные в войне. Впрочем, отметил он, получение запчастей для тяжелой военной техники является проблемой.

"Мы также не знаем, насколько велика проблема ремонта на местах. 80-90% ремонта делаем не мы, а (в Украине) на фронте", – отметил руководитель компании.

Накануне сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Францию встретится с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню, и они посетят предприятия оружейной группы KNDS под Парижем, где производят артиллерийские боеприпасы.

Ранее сообщалось, что франко-немецкая группа оружейных компаний KNDS создаст новую дочернюю компанию, производство которой разместится на территории Украины.