Шольц объяснил, почему разрешил Украине бить немецким оружием по РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя предоставленное им разрешение на использование немецкого оружия для ударов по России, отметил право Украины на самооборону.

Заявление Шольца приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

На прошлой неделе после длительных дискуссий правительство Германии разрешило Украине использовать немецкое оружие для ударов по целям в приграничной зоне на российской территории.

Немецкий канцлер подчеркнул, что, согласно международному праву, Украина имеет право "защищать себя от нападений на свою территорию, свои города и своих граждан".

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"Это касается и таких атак, как в районе Харькова, которые Россия осуществляет с позиций, расположенных в непосредственной близости к российской границе", – отметил он.

Ранее Шольц выражал убеждение, что разрешение Украине применять переданное Германией оружие по территории России не приведет к эскалации.

Министр обороны Германии Борис Писториус объяснял решение Берлина "стратегическим приспосабливанием к меняющейся ситуации".