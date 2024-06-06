Шольц пообіцяв не допустити війни в Німеччині

Німецький канцлер Олаф Шольц запевнив, що зробить все можливе, аби не допустити втягування Німеччини у війну.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить Tagesschau.

Шольц зазначив, що німецькі громадяни "можуть розраховувати на те, що ми будемо діяти виважено, що ретельно зважуємо всі ризики".

"Я стою на цьому як федеральний канцлер, відданий миру і безпеці Німеччини", – сказав він.

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Шольц додав, що також несе відповідальність за те, "щоб жодна дитина, яка народилася сьогодні в Німеччині, ніколи не пережила війну в нашій країні".

"Це мій абсолютний пріоритет", – запевнив Шольц.

Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про необхідність бути готовими до війни у 2029 році.

Раніше голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен висловив переконання, що "вікно можливостей" Північноатлантичного альянсу для підготовки до можливого протистояння з Росією зменшилось до двох-трьох років.