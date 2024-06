ЄС закликає до негайного розслідування удару Ізраїлю по школі в Газі

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав до розслідування удару Ізраїлю по школі в секторі Гази, де, як стверджує тамтешня "влада", загинули цивільні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Боррель написав у X (Twitter).

За словами топдипломата ЄС, повідомлення з Гази "вкотре показують, що насильство і страждання все ще залишаються єдиною реальністю для сотень тисяч невинних цивільних".

"Ці жахливі повідомлення мають бути незалежно розслідувані, відповідно до останнього наказу Міжнародного суду ООН", – додав він.

Reports coming from Gaza time and again show that violence and suffering are still the only reality for hundreds of thousands of innocent civilians.



This appalling news must be independently investigated, in line with last @CIJ_ICJ order. 🧵 1/2 https://t.co/LkumJqZZpP