ЄС закликає до негайного розслідування удару Ізраїлю по школі в Газі

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав до розслідування удару Ізраїлю по школі в секторі Гази, де, як стверджує тамтешня "влада", загинули цивільні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Боррель написав у X (Twitter).

За словами топдипломата ЄС, повідомлення з Гази "вкотре показують, що насильство і страждання все ще залишаються єдиною реальністю для сотень тисяч невинних цивільних".

"Ці жахливі повідомлення мають бути незалежно розслідувані, відповідно до останнього наказу Міжнародного суду ООН", – додав він.

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Reports coming from Gaza time and again show that violence and suffering are still the only reality for hundreds of thousands of innocent civilians.



This appalling news must be independently investigated, in line with last @CIJ_ICJ order. 🧵 1/2 https://t.co/LkumJqZZpP — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 6, 2024

Боррель також повторив підтримку плану припинення вогню між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС, озвученому раніше президентом США Джо Байденом.

"Тривале припинення вогню – це єдиний шлях до захисту цивільного населення та негайного звільнення всіх заручників", – зазначив голова дипломатії ЄС.

Раніше в четвер представники влади Гази повідомили про десятки загиблих та поранених внаслідок нічного авіаудару Ізраїлю по школі під управлінням ООН.

Ізраїльські військові підтвердили удар, за їхніми словами, били по об'єкту ХАМАС, який був всередині школи.

Тим часом стало відомо, що Іспанія долучиться до позову Південно-Африканської Республіки в Міжнародний суд ООН, де Ізраїль звинувачують у геноциді палестинського народу.