ЕС призывает к немедленному расследованию удара Израиля по школе в Газе

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал к расследованию удара Израиля по школе в секторе Газа, где, как утверждают тамошние "власти", погибли гражданские.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Боррель написал в X (Twitter).

По словам топ-дипломата ЕС, сообщения из Газы "в очередной раз показывают, что насилие и страдания все еще остаются единственной реальностью для сотен тысяч невинных гражданских".

"Эти ужасные сообщения должны быть независимо расследованы, в соответствии с последним приказом Международного суда ООН", – добавил он.

Реклама:

Reports coming from Gaza time and again show that violence and suffering are still the only reality for hundreds of thousands of innocent civilians.



This appalling news must be independently investigated, in line with last @CIJ_ICJ order. 🧵 1/2 https://t.co/LkumJqZZpP