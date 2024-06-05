ЄС офіційно запросив Ізраїль на переговори щодо ситуації в Газі

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель запросив голову МЗС Ізраїлю взяти участь у засіданні двосторонньої Ради асоціації для обговорення відносин на тлі подій у секторі Гази.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Боррель написав у X (Twitter).

Топдипломат ЄС зазначив, що після домовленості минулого тижня на засіданні Ради міністрів закордонних справ "надіслав запрошення міністру закордонних справ Ізраїлю Ісраелю Кацу на спеціальне засідання Ради асоціації ЄС-Ізраїль".

Ізраїль ще має прийняти запрошення, й наразі невідомо, чи він це зробить.

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На зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС минулого тижня, за словами представника Ірландії, вперше серйозно обговорювалась перспектива санкцій проти Ізраїлю через порушення ним гуманітарного права.

Це сталось на тлі того, як Ізраїль зазнає все більше критики через стратегію війні в Газі, які, як стверджується, призвели до жертв серед цивільних палестинців.

Критика посилилась також після припису Міжнародного суду ООН, який наказує Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафаху і який він проігнорував.

Напередодні Європейський Союз заявив про підтримку оголошеного президентом США Джо Байденом плану припинення вогню між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС.