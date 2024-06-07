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Міністр оборони Литви про смерть польського прикордонника: "Такого не має повторитися"

Новини — П'ятниця, 7 червня 2024, 10:58 — Марія Ємець

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас відреагував на смерть у лікарні польського прикордонника, пораненого мігрантом на кордоні з Білоруссю.

Як пише "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Він висловив співчуття "нашим польським братам і сестрам у зв’язку з трагічною загибеллю їхнього військового на білоруському кордоні".

"Ми спільно протистоїмо міграційній кризі, організованій Лукашенком. Разом ми маємо подбати, щоб такі трагедії більше ніколи не повторилися", – написав Кащюнас.

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Співчуття Польщі висловила також очільниця МЗС Латвії, наголосивши, що "шантажу мігрантами" з боку Білорусі слід покласти край.

Нагадаємо, поранений прикордонник помер 6 червня. МЗС Польщі вимагає від Мінська видати підозрюваного мігранта.

Як відомо, останнім часом ситуація на білорусько-польському кордоні знову загострилася, сутички мігрантів з прикордонниками стаються регулярно. Польський президент Анджей Дуда вирішив скликати засідання Ради нацбезпеки з цього приводу.

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Литва Польща шантаж мігрантами
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