Міністр оборони Литви про смерть польського прикордонника: "Такого не має повторитися"

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас відреагував на смерть у лікарні польського прикордонника, пораненого мігрантом на кордоні з Білоруссю.

Як пише "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Він висловив співчуття "нашим польським братам і сестрам у зв’язку з трагічною загибеллю їхнього військового на білоруському кордоні".

"Ми спільно протистоїмо міграційній кризі, організованій Лукашенком. Разом ми маємо подбати, щоб такі трагедії більше ніколи не повторилися", – написав Кащюнас.

Реклама:

My deepest condolences to our 🇵🇱 brothers and sisters for the tragic loss of their soldier at the 🇧🇾 border. We stand united against the illegal migration crisis orchestrated by Lukashenko. Together, we must ensure such tragedies never happen again. pic.twitter.com/Z1psgJ6r1b