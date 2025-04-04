Посланець РФ каже, що Трамп поділяє позицію Путіна щодо вступу України в НАТО

Перемовник Кремля Кирил Дмитрієв, який перебуває у Вашингтоні, заявив, що адміністрація президента Трампа з розумінням ставиться до позиції глави Кремля Владіміра Путіна про неможливість членства України в НАТО.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News, повідомляє "Європейська правда".

Дмитрієв відповідав на питання, чи є якісь гарантії безпеки для України, які Росія може прийняти.

"Я думаю, вступ України в НАТО, як заявляв наш президент, абсолютно неможливий. І це, гадаю, було широко визнано, зокрема адміністрацією президента Трампа", – сказав російський представник.

Разом з тим він додав, що "ті чи інші гарантії безпеки в деякій формі можуть бути прийнятними".

Дмитрієв запевнив, що Владімір Путін хоче "тривалого миру в Україні", і що він публічно озвучував "деякі умови" для цього.

У російського посланця також запитали, чи не піде Росія з агресією проти інших держав у разі, якщо буде досягнуто мирної угоди щодо України.

"Є дуже багато неправдивих та фейкових наративів, на кшталт тих, що Росія може піти на Європу. Я думаю, це просто божевільна думка. Проблема у тому, що є дуже багато божевільних людей, і вони всі це обговорюють… Я думаю, президент Трамп – дуже реалістичний, він знає, що цього не трапиться", – сказав посланець Путіна.

У цьому ж інтерв’ю Дмитрієв звинуватив Україну в порушенні енергетичного перемир’я і запевнив, що Росія не просить Сполучені Штати про зняття санкцій у рамках переговорного процесу про припинення війни.

Дмитрієв перебуває у Вашингтоні для переговорів з американською адміністрацією щодо налагодження діалогу між США та РФ, для його візиту Сполучені Штати зняли із нього санкції.