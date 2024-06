Министр обороны Литвы о смерти польского пограничника: "Такого не должно повториться"

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас отреагировал на смерть в больнице польского пограничника, раненого мигрантом на границе с Беларусью.

Как пишет "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

Он выразил соболезнования "нашим польским братьям и сестрам в связи с трагической гибелью их военного на белорусской границе".

"Вместе мы должны позаботиться, чтобы такие трагедии больше никогда не повторились", – написал Кащюнас.

My deepest condolences to our 🇵🇱 brothers and sisters for the tragic loss of their soldier at the 🇧🇾 border. We stand united against the illegal migration crisis orchestrated by Lukashenko. Together, we must ensure such tragedies never happen again. pic.twitter.com/Z1psgJ6r1b