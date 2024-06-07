В уряді Україні поділились очікуваннями від саміту НАТО у Вашингтоні

Україна очікує від саміту НАТО у Вашингтоні рішень щодо свого членства в Альянсі, зміцнення спроможності оборонятись від Росії та отримання систем Patriot.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю Politico заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Видання нагадує, що 9-11 липня 32 країни-члени НАТО зберуться у Вашингтоні, щоб відсвяткувати 75-ту річницю Альянсу.

Саміт буде зосереджений в основному на розбудові оборонного виробництва та досягненні цілей оборонного бюджету перед обличчям загроз з боку Росії. Але допомога Україні також буде пріоритетом, і український президент Володимир Зеленський планує приєднатися до зустрічі.

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"Україна очікує рішень, які допоможуть значно зміцнити оборону країни і здатність відбивати російську агресію, а також стануть запобіжником від повторних нападів у майбутньому", – сказала Стефанішина.

Крім того, за її словами, у Києві очікують "конкретних рішень щодо членства України в НАТО в пакеті з іншими гарантіями безперервності військової допомоги та підвищення оперативної сумісності".

Віцепрем’єрка зазначила, що Україна хоче скористатися можливістю, щоб просувати конкретні, практичні ініціативи, які б забезпечили надійні системи протиповітряної та протиракетної оборони на всій її території.

"Достатня кількість систем Patriot допоможе забезпечити безпеку мирних міст та об'єктів критичної інфраструктури, що є ключовим елементом нашого виживання наступної зими", – сказала вона.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що саміт НАТО у Вашингтоні в липні повинен забезпечити "прокладання мосту" до членства України в Альянсі.

Перед тим посол США при НАТО заявила, що на зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України у НАТО.

Вона повідомила, що в НАТО дійшли згоди про необхідність дати політичний сигнал щодо наближення України до Альянсу.