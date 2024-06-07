В правительстве Украины поделились ожиданиями от саммита НАТО в Вашингтоне

Украина ожидает от саммита НАТО в Вашингтоне решений относительно своего членства в Альянсе, укрепления способности обороняться от России и получения систем Patriot.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью Politico заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Издание напоминает, что 9-11 июля 32 страны-члены НАТО соберутся в Вашингтоне, чтобы отпраздновать 75-ю годовщину Альянса.

Саммит будет сосредоточен в основном на развитии оборонного производства и достижении целей оборонного бюджета перед лицом угроз со стороны России. Но помощь Украине также будет приоритетом, и украинский президент Владимир Зеленский планирует присоединиться к встрече.

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"Украина ожидает решений, которые помогут значительно укрепить оборону страны и способность отражать российскую агрессию, а также станут предохранителем от повторных нападений в будущем", – сказала Стефанишина.

Кроме того, по ее словам, в Киеве ожидают "конкретных решений относительно членства Украины в НАТО в пакете с другими гарантиями непрерывности военной помощи и повышения оперативной совместимости".

Вице-премьер отметила, что Украина хочет воспользоваться возможностью, чтобы продвигать конкретные, практические инициативы, которые бы обеспечили надежные системы противовоздушной и противоракетной обороны на всей ее территории.

"Достаточное количество систем Patriot поможет обеспечить безопасность мирных городов и объектов критической инфраструктуры, что является ключевым элементом нашего выживания следующей зимой", – сказала она.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что саммит НАТО в Вашингтоне в июле должен обеспечить "прокладывание моста" к членству Украины в Альянсе.

Перед тем посол США при НАТО заявила, что на встрече лидеров в Вашингтоне будут важные изменения формулировок относительно перспективы членства Украины в НАТО.

Она сообщила, что в НАТО пришли к согласию о необходимости дать политический сигнал о приближении Украины к Альянсу.