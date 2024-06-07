Байден каже, що не помилує сина, якщо того засудять
Президент США Джо Байден заявив, що не оголосить помилування своєму сину Гантеру, якщо його визнають винним за кримінальними звинуваченнями.
Про це він сказав в інтерв'ю ABC News, повідомляє "Європейська правда".
Цього тижня Гантер Байден постав перед судом у штаті Делавер у зв'язку з незаконним придбанням і зберіганням зброї під нібито дією наркотиків у 2018 році.
На питання, чи прийме він результати судового процесу над сином у Делавері, президент США відповів "так".
Байден також відповів ствердно на запитання, чи виключає він помилування Гантера.
Гантеру Байдену оголосили звинувачення у вересні 2023 року. За всіма трьома пунктами йому загрожує максимум до 25 років позбавлення волі та штраф у розмірі 750 тисяч доларів.
Йдеться про епізод жовтня 2018 року, коли син президента США "свідомо зробив неправдиву та фіктивну письмову заяву", купуючи револьвер Colt Cobra 38SPL: продавцеві зброї у штаті Делавер він сказав, що наркотиків не вживає.
В окремій справі сину президента США інкримінують три кримінальні злочини і шість проступків, пов'язаних із несплатою податків, ухиленням від оподаткування та наданням неправдивих або шахрайських податкових декларацій.
У разі визнання вини Гантеру Байдену загрожує до 17 років ув'язнення.